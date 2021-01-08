Тина Кароль показала себя без макияжа в повседневной жизни

Тина Кароль не стесняется публиковать в соцсетях фото без макияжа, и во время новогодних праздников звезда поделилась в Instagram-stories видео, на котором она позирует даже без туши для ресниц. Естественная красота певицы фанатам как всегда по душе.

На видео Кароль позирует в оранжевом худи и синей шапке. На ней ни грамма макияжа. Артистка находится где-то в домашней обстановке. Судя по тому, что видео было сделано на Рождество, Тина в этот день отдыхала, а не работала.

Накануне Рождества Тина Кароль представила своим подписчикам новую маску в Instagram, призывая их перевоплощаться в земную мать Иисуса Христа.

Каждый желающий пользователь соцсети мог сделать праздничное селфи на фоне ночного неба, рождественской звезды и с нимбом над головой. Однако, подписчики неоднозначно оценили такой пиар-ход своего кумира. Сама Тина Кароль в образе Девы Марии выглядит довольно нелепо, хотя ее собственное исполнение колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю» как всегда прекрасно.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль активно проводит отпуск в Карпатах, где среди прочих увлечений катается на вездеходе по горам.