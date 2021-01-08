За сутки коронавирусом заболело на 545 украинцев больше, чем выздоровело

За прошедшие сутки, 7 января, в Украине зафиксировано 5676 новых случаев коронавирусной болезни, умерло 83 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, заболели 166 детей и 179 медработников.

Госпитализированы 2402 человека, зафиксировано 83 летальных случаев, выздоровел 5131 человек. За сутки совершено 20 192 тестирования, в частности методом ПЦР - 16 152, методом ИФА - 4040.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

Статистика в регионах:

м. Киев - 438

- 438 Винницкая область - 107

Волынская область - 107

Днепропетровская область - 376

Донецкая область - 384

Житомирская область - 358

Закарпатская область - 96

Запорожская область - 358

Ивано-Франковская область - 106

Киевская область - 371

Кировоградская область - 8

Луганская область - 113

Львовская область - 331

Николаевская область - 418

Одесская область - 274

Полтавская область - 115

Ровенская область - 146

Сумская область - 235

Тернопольская область - 101

Харьковская область - 191

Херсонская область - 192

Хмельницкая область - 263

Черкасская область - 146

Черновицкая область - 152

Черниговская область - 290

За все время пандемии в Украине заболели 1 105 169 человек, выздоровели - 778 345 человек, летальных случаев - 19 588, проведено 5 733 555 ПЦР-тестирований.

Напомним, за 6 января в Украине обнаружили 8997 новых инфицированных коронавирусом. При этом количество выздоровевших составило 11 316 человек.

В Украине с полуночи 8 января до 00:00 25 января введены усиленные карантинные ограничения. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Январский усиленный карантин подобен тому, что был введен в начале пандемии в марте, но имеет некоторые смягчения. В частности, будет работать общественный транспорт, границы остаются открытыми, салоны красоты и парикмахерские работать по предварительной записи.