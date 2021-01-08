За сутки коронавирусом заболело на 545 украинцев больше, чем выздоровело
Госпитализированы 2402 человека, зафиксировано 83 летальных случая.
За прошедшие сутки, 7 января, в Украине зафиксировано 5676 новых случаев коронавирусной болезни, умерло 83 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, заболели 166 детей и 179 медработников.
Госпитализированы 2402 человека, зафиксировано 83 летальных случаев, выздоровел 5131 человек. За сутки совершено 20 192 тестирования, в частности методом ПЦР - 16 152, методом ИФА - 4040.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.
Статистика в регионах:
- м. Киев - 438
- Винницкая область - 107
- Волынская область - 107
- Днепропетровская область - 376
- Донецкая область - 384
- Житомирская область - 358
- Закарпатская область - 96
- Запорожская область - 358
- Ивано-Франковская область - 106
- Киевская область - 371
- Кировоградская область - 8
- Луганская область - 113
- Львовская область - 331
- Николаевская область - 418
- Одесская область - 274
- Полтавская область - 115
- Ровенская область - 146
- Сумская область - 235
- Тернопольская область - 101
- Харьковская область - 191
- Херсонская область - 192
- Хмельницкая область - 263
- Черкасская область - 146
- Черновицкая область - 152
- Черниговская область - 290
За все время пандемии в Украине заболели 1 105 169 человек, выздоровели - 778 345 человек, летальных случаев - 19 588, проведено 5 733 555 ПЦР-тестирований.
Напомним, за 6 января в Украине обнаружили 8997 новых инфицированных коронавирусом. При этом количество выздоровевших составило 11 316 человек.
В Украине с полуночи 8 января до 00:00 25 января введены усиленные карантинные ограничения. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.
Январский усиленный карантин подобен тому, что был введен в начале пандемии в марте, но имеет некоторые смягчения. В частности, будет работать общественный транспорт, границы остаются открытыми, салоны красоты и парикмахерские работать по предварительной записи.