За сутки коронавирусом заболело на 545 украинцев больше, чем выздоровело

Госпитализированы 2402 человека, зафиксировано 83 летальных случая.

За прошедшие сутки, 7 января, в Украине зафиксировано 5676 новых случаев коронавирусной болезни, умерло 83 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, заболели 166 детей и 179 медработников.

Госпитализированы 2402 человека, зафиксировано 83 летальных случаев, выздоровел 5131 человек. За сутки совершено 20 192 тестирования, в частности методом ПЦР - 16 152, методом ИФА - 4040.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

Статистика в регионах:

  • м. Киев - 438
  • Винницкая область - 107
  • Волынская область - 107
  • Днепропетровская область - 376
  • Донецкая область - 384
  • Житомирская область - 358
  • Закарпатская область - 96
  • Запорожская область - 358
  • Ивано-Франковская область - 106
  • Киевская область - 371
  • Кировоградская область - 8
  • Луганская область - 113
  • Львовская область - 331
  • Николаевская область - 418
  • Одесская область - 274
  • Полтавская область - 115
  • Ровенская область - 146
  • Сумская область - 235
  • Тернопольская область - 101
  • Харьковская область - 191
  • Херсонская область - 192
  • Хмельницкая область - 263
  • Черкасская область - 146
  • Черновицкая область - 152
  • Черниговская область - 290

За все время пандемии в Украине заболели 1 105 169 человек, выздоровели - 778 345 человек, летальных случаев - 19 588, проведено 5 733 555 ПЦР-тестирований.

Напомним, за 6 января в Украине обнаружили 8997 новых инфицированных коронавирусом. При этом количество выздоровевших составило 11 316 человек.

В Украине с полуночи 8 января до 00:00 25 января введены усиленные карантинные ограничения. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Январский усиленный карантин подобен тому, что был введен в начале пандемии в марте, но имеет некоторые смягчения. В частности, будет работать общественный транспорт, границы остаются открытыми, салоны красоты и парикмахерские работать по предварительной записи.

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