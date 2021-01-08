Из-за непогоды 85 населенных пунктов в Украине остались без электроснабжения

Из-за мокрого снега и порывов ветра обесточены населенные пункты в 6 областях.

По состоянию на утро 8 января в Украине вследствие мокрого снега и порывов ветра обесточены 85 населенных пунктов в 6 областях.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«По состоянию на 7 ч. 8 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 85 населенных пунктов в 6 областях», - говорится в сообщении.

В Житомирской области без электроснабжения оказались 36 населенных пунктов, в Киевской - 29, в Донецкой - 7, в Черкасской - 5, в Ровенской - 4 и в Кировоградской - 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в Донецкой области 4 января произошел порыв на водопроводе «Горловка-Торецк». Без водоснабжения остались 5 населенных пунктов: г. Торецк, г. Зализное, пгт Пивничное, пгт Пивденное и частично пгт Щербиновка, около 38 тыс. жителей.

Для обеспечения работы котельных создан запас воды.