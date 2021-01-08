На Донбассе пять городов на линии соприкосновения с 4 января остаются без водоснабжения

С 4 января пять городов на линии соприкосновения в Донецкой области остаются без водоснабжения из-за прорыва на водопроводе "Горловка-Торецкое".

Речь идет о 38 тысячах жителей Торецка, Железного, Северного, Южного и части Щербиновки. На водопроводе был обнаружен один прорыв диаметром 900 мм, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Причина прорыва не называется.

"Для обеспечения работы котельных создан запас воды. После предоставления гарантий безопасности бригадами КП "Компания "Вода Донбасса" будет продолжено обследование водопровода на наличие прорывов и проведения ремонтных работ", - отметили спасатели.

За 6 января подразделениями ГСЧС осуществлен подвоз 77,2 т воды, из них 51,4 т питьевой и 25,8 т технической (всего с начала работ подвезено 89,4 т воды, из них 58,9 т питьевой и 30,5 т технической). От ГСЧС привлекалось 14 чел. л/с и 4 ед. техники.

Напомним, что в декабре в городе Красногоровка Донецкой области около 7000 человек остались без водоснабжения. Авария произошла на трубопроводе в распределительном колодце глубиной 2 м и шириной 5 м.

В октябре в Донецкой области без воды оказались пять городов: г. Константиновка (частично), г. Дружковка (частично), с. Петровка, г. Щербиновка (частично) и пгт Новгородское Торецкого городского совета.