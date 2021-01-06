Следователя СБУ изобличили в растрате десятков килограммов арестованных ювелирных изделий

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Следователя СБУ изобличили в растрате десятков килограммов арестованных ювелирных изделий
Фото: dbr.gov.ua

Следственному отделу Управления Службы безопасности Украины во Львовской области сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий из-за растраты 24 кг арестованного золота и серебра общей стоимостью в ломе более 8,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Досудебным расследованием установлено, что 14 января 2019 года правоохранитель безосновательно принял решение о передаче ювелирных изделий из золота и серебра весом более 24 кг, которые были изъяты у гражданина Украины в Международном аэропорту «Львов» в ноябре 2018 года. Следователь достоверно знал, что постановлением районного суда Львова на них наложен арест. В дальнейшем указанный гражданин, которому следователь вернул изделия, растратил ювелирные изделия общей стоимостью в ломе 8 650 715 грн (ст. 388 УК Украины - незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации)", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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