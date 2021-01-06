На Хмельнитчине полиция задержала криминального авторитета за незаконное пересечение границы

В ноябре 2020 года ему был запрещен въезд на территорию Украины на 11 лет.

На Хмельнитчине полиция задержала криминального авторитета за незаконное пересечение границы
Фото: npu.gov.ua

В Хмельницкой области задержан гражданин другой страны, который пересек границу Украины, несмотря на запрет въезда.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции совместно со следователями областного управления СБУ получили информацию о пребывании в регионе 40-летнего криминального авторитета, которому в ноябре 2020 года был на 11 лет запрещен въезд на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Мужчина совершал тяжкие преступления на территории области, за что неоднократно был осужден, в частности - за незаконное пересечение границы.

"В связи с окончанием срока отбывания наказания и в целях недопущения совершения новых уголовных нарушений уголовного авторитета принудительно выдворили за пределы страны с последующим запретом въезда. Однако, несмотря на запрет, мужчина незаконно проник на территорию страны, за что был арестован", - пояснили правоохранители.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в ноябре прошлого года полиция сорвала "сходку" криминальных авторитетов в Черкасской области.

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