Локдаун в Киеве - как будет функционировать город в период полного карантина?

Опубликован список ограничений, который будет введен в украинской столице на период локдауна – с 8-го по 24-е января. Что будет запрещено, а что разрешено во время строгих карантинных мер?

Локдаун в Киеве: что будет запрещено и разрешено в период строгого карантина

Во время локдауна в Киеве нельзя будет сидеть в ресторанах, кафе и барах – заведения будут осуществлять работу только на вынос и доставку. Закрываются непродовольственные рынки и магазины, приобретение соответствующих товаров возможно только в режиме онлайн.

Столичные ТРЦ также закрывают свои двери на период январского локдауна. В торговых центрах работать будут только продовольственные магазины и аптеки при наличии отдельного входа.

Карантин не влияет на работу почты, банков и других финансовых учреждений. СТО и заправки будут функционировать без зон общественного питания.

Салоны красоты продолжат осуществлять работу только по предварительной записи, чтобы избежать живой очереди. Отели и гостиницы продолжат принимать постояльцев, но с предоставлением питания только в период с 6 до 11 часов.

Работу прекращают все столичные места для развлечений, включая ярмарки, фуд-корты, аттракционы, катки и прочее. Отменяются все массовые мероприятия.

После новогодних каникул работать начнут только дошкольные и специальные учебные заведения. Ученики школ и университетов продолжат обучение в дистанционном формате с 11 января.

Госструктуры и учреждения постараются максимально перейти в дистанционный режим. Будут осуществляться только самые важные услуги. Например, Центры предоставления административных услуг продолжат выдавать паспорта, разрешений на трудоустройство, свидетельства о рождении, смену фотографий и прочее.

Также стоит помнить, что нельзя находиться на улице без документов, а в общественных местах и транспорте носить маски.

Напомним, стало известно, как будет работать общественный транспорт в период локдауна в столице и регионах.


Анастасия Березовская, Тудей

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