В Киеве после ковида за сутки выписаны на 280 человек меньше, чем заболели

Умерли от коронавируса еще 19 киевлян.

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвержден 931 новый случай коронавирусной болезни, выздоровели - 651 человек, 19 человек умерли от осложнений ковида.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком (172), Днепровском (137) и Деснянском (133) районах.

Среди заболевших 540 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 365 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 11 девочек от 5 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 16 лет.

Заболели в том числе 25 медиков. В больницы госпитализировали 71 пациента.

Всего за период пандемии в столице подтверждено 115 300 случаев COVID-19. Преодолели коронавирус 41 572 жителя столицы, от осложнений болезни умерли 2 022 киевлянина.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 6 911 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. В то же время за сутки выздоровели от ковида почти на 7 500 больше человек - 14 490.

Киев остается в лидерах по Украине по заболеваемости коронавирусом.