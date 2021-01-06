В Буковеле ночью сгорел отель, в котором проживало 25 человек

О пострадавших не сообщается.

Ночью 6 января в селе Поляница на Прикарпатье сгорел отель "Салют Буковель", в котором проживало 25 человек.

Пресc-центр областного управления ГСЧС информирует, что сообщение о пожаре поступило 6 января в 3:48.

"В здании проживало 25 человек, которые до прибытия спасателей были выведены на свежий воздух администрацией объекта", - отмечают спасатели.

Как выяснилось по прибытию на место происшествия, спаренные коттеджи, размером 25х10м, были полностью охвачены огнем. Площадь пожара составила 250 м.кв.

Фото: if.dsns.gov.ua

Фото: if.dsns.gov.ua

К тушению пожара привлечены 27 человек личного состава шести пожарно-спасательных частей.

Огонь удалось локализовать в 5:54, в 7:18 пожар был ликвидирован.

Напомним, в прошлом году 12 декабря в Киеве сгорело кафе в пристройке к гостинице на бульваре Шевченко.

31 декабря 2019 года в селе Яблуница Ивано-Франковской области ночью произошла пожар в гостинице "Простоквашино". Отель горел второй год подряд.