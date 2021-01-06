Настя Каменских в латексном наряде нарвалась на критику

Настя Каменских показала один из своих самых восхитительных образов, в котором появится в эфире шоу «Маска». Латексный наряд вызвал массу бурных эмоций у фанатов, а также шквал критики от хейтеров. Звезду назвали вульгарной и невоспитанной.

Настя Каменских в латексном мини-платье переполошила фанатов: “Клоун в юбке“

Украинская певица уже давно выбрала себе образ яркой и эпатажной исполнительницы. Иначе, видимо, сложно выделиться среди множества артистов. В основном выражается Анастасия в нарядах, особенно концертных и сценических.

33-летняя Настя Каменских опубликовала в личном аккаунте в Инстаграм новые фото. Певица запечатлена в черном латексном мини-платье с эффектным украшением цвета фуксии, длинных перчатках и высоких сапогах. Образ артистка завершила чокером и интересной прической.

«Премьера грандиозного шоу состоится уже 16 января! Это какое-то невероятное сочетание самых ярких красок, музыки, сказочных образов и декораций! Невозможно передать словами, насколько это красиво и феерично! Нужно только увидеть самому!», - отметила в публикации Настя Каменских.

Настя Каменских в латексном мини-платье переполошила фанатов: “Клоун в юбке“

В комментариях поклонники засыпали звезду комплиментами, а вот хейтеры нашли к чему придраться: и к выражению лица, и фигуре, и к наряду.

«Клоун в юбке!!», «…не прилично с открытым ртом и языком наружу жестикулировать ......дурной тон , воспитание на лицо. А Настя постоянно кривляется , публичный человек формирует о себе умышленно мнение вульгарной и не воспитанной личности», «Настя слишком худая!», «Ох уж эта мода…», «Опять язык вывалила,ниче нового», - пишут юзеры под постом.

Напомним, Настя Каменских рассказала, какие блюда приготовила для новогоднего стола любимому мужу и гостям.


Анастасия Березовская, Тудей

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