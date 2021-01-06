В Украине за сутки от ковида выздоровели на более чем 7,5 тыс. человек больше, чем заболели

Госпитализировали 2 978 пациентов, зафиксировано 228 смертей от COVID-19.

За прошедшие сутки в Украине провели 34 938 ПЦР-тестов и обнаружили 6 911 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. В то же время за сутки выздоровели от ковида почти на 7,5 тыс. больше людей - 14 490.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 2 978 человек; летальных случаев - 228", - написал он в Facebook.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

С начала пандемии в Украине зафиксировано 1 090 496 случаев коронавирусной болезни, выздоровели 761 898 человек, 19 357 - умерли от COVID-19.

Напомним, днем ранее в Украине обнаружили 5 334 новых случая ковида, 13 850 человек выздоровели.

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