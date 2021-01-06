Нил Янг продал половину прав на свои песни

Условия, на которых Янг продал свои песни, не сообщаются.

Нил Янг продал половину прав на свои песни
Фото: variety.com

Знаменитый канадский музыкант Нил Янг продал половину авторских прав на свои песни британской инвестиционной фирме Hipgnosis Songs.

Как пишет Variety, песенный каталог Янга состоит примерно из 1 180 песен, среди которых такие хиты, как Only Love Can Break Your Heart, Helpless, Hey Hey My My (Into the Black), Ohio, Old Man, Mr. Soul, Like a Hurricane, Rockin 'in the Free World, Heart of Gold.

Нил Янг начал музыкальную карьеру еще в 1960 годах. Выступал в группах Buffalo Springfield, Crazy Horse, также был участником супергруппы Crosby, Stills, Nash & Young.

За почти 60 лет выпустил около 50 студийных альбомов и более 20 живых альбомов, среди которых 18 стали "золотыми", семь - "платиновыми", а три - "мультиплатиновыми".

Условия, на которых Янг продал свои песни, не сообщаются. Один из источников издания предположил, что речь идет о сумме около 50 млн долларов.

Напомним, что в декабре 2020 года другой легендарный музыкант Боб Дилан продал свои песни компании Universal Music Group за девятизначную сумму. По разным оценкам, это около 400 млн долларов.

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