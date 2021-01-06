Нил Янг продал половину прав на свои песни

Условия, на которых Янг продал свои песни, не сообщаются.

Знаменитый канадский музыкант Нил Янг продал половину авторских прав на свои песни британской инвестиционной фирме Hipgnosis Songs.

Как пишет Variety, песенный каталог Янга состоит примерно из 1 180 песен, среди которых такие хиты, как Only Love Can Break Your Heart, Helpless, Hey Hey My My (Into the Black), Ohio, Old Man, Mr. Soul, Like a Hurricane, Rockin 'in the Free World, Heart of Gold.

Нил Янг начал музыкальную карьеру еще в 1960 годах. Выступал в группах Buffalo Springfield, Crazy Horse, также был участником супергруппы Crosby, Stills, Nash & Young.

За почти 60 лет выпустил около 50 студийных альбомов и более 20 живых альбомов, среди которых 18 стали "золотыми", семь - "платиновыми", а три - "мультиплатиновыми".

Условия, на которых Янг продал свои песни, не сообщаются. Один из источников издания предположил, что речь идет о сумме около 50 млн долларов.

Напомним, что в декабре 2020 года другой легендарный музыкант Боб Дилан продал свои песни компании Universal Music Group за девятизначную сумму. По разным оценкам, это около 400 млн долларов.