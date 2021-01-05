Люди с длительным течением ковида могут терять работоспособность на 6 месяцев

Пациенты, переболевшие коронавирусной болезнью, сообщают о 205 возможных симптомах в 10 органах.

Люди с длительным течением ковида могут терять работоспособность на 6 месяцев
Фото: Unsplash/engin akyurt

Многие люди, страдающие длительным течением коронавируса, не могут полноценно вернуться к работе через шесть месяцев после заражения.

Об этом сообщает The Gardian со ссылкой на данные исследования.

Пациенты, переболевшие коронавирусной болезнью, сообщают о 205 возможных симптомах в 10 органах.

Чем дольше длится пандемия, тем больше людей сообщают о том, что некоторые симптомы сопровождают их уже полгода. Длительное течение коронавирусной болезни, которое может влиять на сердце и мозг, не имеет стандартизированного плана лечения.

Для исследования ученые из группы Patient Led Research for COVID-19 (группа пациентов, которые являются исследователями по профессии, но и сами имеют симптомы длительного коронавируса) опросили 3762 человека в возрасте от 18 до 80 лет из 56 стран мира.

Респонденты отвечали на 257 разных вопросов на девяти языках.

В результате ученым удалось зафиксировать 205 симптомов в 10 органах человека, а 66 из них сохраняются в течение семи месяцев.

"Этого еще нет в медицинских учебниках, и почти не было опубликовано никаких крупных исследовательских работ. Частично прогресс здесь заключается в простом введении больших чисел и статистических данных в существующее представление о том, что происходит. Никто не сможет справиться с этим заболеванием, пока мы не научимся лучше рассказывать о том, что происходит", - сказал профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Альтман.

Примерно 65% респондентов (2454) рассказали, что чувствовали последствия еще в течение шести месяцев. Наиболее распространенными симптомами, сохраняющимися через полгода, были усталость, недомогание после напряжения, когнитивная дисфункция ("туман в мозгу"), неврологические проблемы, головные боли, проблемы с памятью, бессонница, боли в мышцах, сердцебиение, одышка, проблемы с головокружением, равновесием, языком.

Это одинаково часто встречается среди всех возрастных групп и существенно влияет на работоспособность пациентов. 45% респондентов сообщили, что им потребовалось уменьшение графика работы по сравнению с периодом до болезни, тогда как примерно 22% не работали на момент опроса по состоянию здоровья.

The Gardian пишет, что выводы надо делать с осторожностью, учитывая социальный статус опрошенных лиц и их экономическую возможность не работать. Также респондентов ученые набирали в группах поддержки, поэтому данные не обязательно отражают общую картину во всех слоях населения.

Напомним, в декабре 2020-го австралийские ученые Университета Мельбурна обнаружили, что иммунитет к коронавирусу SARS-Cov-2 может сохраняться до 242 дней после заражения. При этом количество антител уменьшается уже через 20 дней после появления симптомов.

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