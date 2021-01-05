За пять дней нового года в Чернобыльской зоне поймали 14 туристов-нелегалов

Нарушители прибыли в зону отчуждения из разных уголков Украины.

За пять дней нового года в Чернобыльской зоне поймали 14 туристов-нелегалов

За пять дней 2021 года полицейские обнаружили в зоне ЧАЭС 14 незаконных туристов. Нарушители прибыли в зону отчуждения из разных уголков Украины и проникли на территорию незаконно, минуя контрольно-пропускные пункты.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Так, на днях, во время патрулирования зоны ЧАЭС, у отселенного города Припять полицейские обнаружили пятерых искателей экстремального туризма. Ими оказались 23-летний и 36-летний жители Винницкой области, 29-летний киевлянин, 20-летний житель Житомирской области и 20-летний одессит.

Кроме того, девятерых туристов-экстремалов из Киева правоохранители обнаружили вблизи сел Полесское, Мартыновичи и у КПП «Чернобыль-2». Самому старшему из них 32 года, а младшему - 20.

"По всем нарушителям полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан", - информируют в полиции.

Административные материалы направлены в суд для принятия решения.

Напомним, в декабре правоохранители задержали двух украинцев и белоруса, которые собирали рога диких животных в Чернобыльской зоне.

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