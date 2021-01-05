За сутки в Украине обнаружили 5 334 новых случая ковида, 13 850 человек выздоровели

Было проведено 39 286 тестирований, в частности, методом ПЦР - 24 154, методом ИФА - 15 132.

За сутки в Украине обнаружили 5 334 новых случая ковида, 13 850 человек выздоровели
Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, за сутки были госпитализированы - 1 280 человек. 202 пациента умерли. Выздоровели - 13 850 человек. Было проведено 39 286 тестирований, в частности, методом ПЦР - 24 154, методом ИФА - 15 132.

За все время пандемии в Украине заболело 1 083 585 человек, 747 408 - выздоровели. От осложнений заболевания умерли 19 129 пациентов. Всего было проведено 5 645 178 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 846 случаев;
  • Винницкая область - 76 случаев;
  • Волынская область - 86 случаев;
  • Днепропетровская область - 320 случаев;
  • Донецкая область - 269 случаев;
  • Житомирская область - 77 случаев;
  • Закарпатская область - 65 случаев;
  • Запорожская область - 418 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 61 случай;
  • Киевская область - 266 случаев;
  • Кировоградская область - 25 случаев;
  • Луганская область - 33 случая;
  • Львовская область - 371 случай;
  • Николаевская область - 87 случаев;
  • Одесская область - 682 случая;
  • Полтавская область - 376 случаев;
  • Ровенская область - 137 случаев;
  • Сумская область - 59 случаев;
  • Тернопольская область - 53 случая;
  • Харьковская область - 313 случаев;
  • Херсонская область - 84 случая;
  • Хмельницкая область - 40 случаев;
  • Черкасская область - 376 случаев;
  • Черновицкая область - 127 случаев;
  • Черниговская область - 87 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, вчера в Офисе президента состоялось совещание, на котором сообщили, что в Украине пятую неделю наблюдается положительная динамика по заболеваемости COVID-19 - уменьшается количество больных и растет число тех, кто выздоровел.

Согласно решению Кабмина, с 8 января по 25 января в Украине будет действовать локдаун. Также до марта продлен режим чрезвычайной ситуации и действующих карантинных ограничений, которые будут действовать каждый день, кроме периода локдауна. Перед этим был введен так называемый карантин выходного дня, однако в Минздраве заявили, что карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве жена ударила мужа-дебошира утюгом по головеВ Киеве жена ударила мужа-дебошира утюгом по голове
Регина Тодоренко госпитализирована в больницу на БалиРегина Тодоренко госпитализирована в больницу на Бали
На Львовщине арестованный за кражу мужчина пытался подкупить следователя, чтобы продлить себе домашний арестНа Львовщине арестованный за кражу мужчина пытался подкупить следователя, чтобы продлить себе домашний арест
Возросло количество погибших в результате оползня неподалеку от ОслоВозросло количество погибших в результате оползня неподалеку от Осло
За новогоднюю ночь с Софийской площади вывезли 83 кубометра мусораЗа новогоднюю ночь с Софийской площади вывезли 83 кубометра мусора
Блок рекламы


Похожие новости
В Индии из-за обвала крыши в крематории погибли 25 человекВ Индии из-за обвала крыши в крематории погибли 25 человек
За сутки в Киеве ковидом заболели 504 человека, 120 - выздоровелиЗа сутки в Киеве ковидом заболели 504 человека, 120 - выздоровели
В Украине от ковида за сутки выздоровело на 535 человек больше, чем заболелоВ Украине от ковида за сутки выздоровело на 535 человек больше, чем заболело
За сутки в Украине больше людей выздоровело от ковида, чем заболелоЗа сутки в Украине больше людей выздоровело от ковида, чем заболело
В Киеве еще 370 больных ковидом, умер 21 человекВ Киеве еще 370 больных ковидом, умер 21 человек
В Норвегии в результате оползня погибли два человекаВ Норвегии в результате оползня погибли два человека
От ковида умерла солистка Национальной оперы Украины и волонтер Александра ТарасоваОт ковида умерла солистка Национальной оперы Украины и волонтер Александра Тарасова
Еще 293 киевлянина заболели коронавирусом, 7 человек умерлиЕще 293 киевлянина заболели коронавирусом, 7 человек умерли
За прошедшие сутки в Украине ковид обнаружили у 5 038 человек, выписаны - 2 606За прошедшие сутки в Украине ковид обнаружили у 5 038 человек, выписаны - 2 606
В Ровно во время пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали более полусотни человекВ Ровно во время пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали более полусотни человек
Последние новости
Подгружаем последние новости