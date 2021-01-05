За сутки в Украине обнаружили 5 334 новых случая ковида, 13 850 человек выздоровели

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, за сутки были госпитализированы - 1 280 человек. 202 пациента умерли. Выздоровели - 13 850 человек. Было проведено 39 286 тестирований, в частности, методом ПЦР - 24 154, методом ИФА - 15 132.

За все время пандемии в Украине заболело 1 083 585 человек, 747 408 - выздоровели. От осложнений заболевания умерли 19 129 пациентов. Всего было проведено 5 645 178 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 846 случаев;

- 846 случаев; Винницкая область - 76 случаев;

Волынская область - 86 случаев;

Днепропетровская область - 320 случаев;

Донецкая область - 269 случаев;

Житомирская область - 77 случаев;

Закарпатская область - 65 случаев;

Запорожская область - 418 случаев;

Ивано-Франковская область - 61 случай;

Киевская область - 266 случаев;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Львовская область - 371 случай;

Николаевская область - 87 случаев;

Одесская область - 682 случая;

Полтавская область - 376 случаев;

Ровенская область - 137 случаев;

Сумская область - 59 случаев;

Тернопольская область - 53 случая;

Харьковская область - 313 случаев;

Херсонская область - 84 случая;

Хмельницкая область - 40 случаев;

Черкасская область - 376 случаев;

Черновицкая область - 127 случаев;

Черниговская область - 87 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, вчера в Офисе президента состоялось совещание, на котором сообщили, что в Украине пятую неделю наблюдается положительная динамика по заболеваемости COVID-19 - уменьшается количество больных и растет число тех, кто выздоровел.

Согласно решению Кабмина, с 8 января по 25 января в Украине будет действовать локдаун. Также до марта продлен режим чрезвычайной ситуации и действующих карантинных ограничений, которые будут действовать каждый день, кроме периода локдауна. Перед этим был введен так называемый карантин выходного дня, однако в Минздраве заявили, что карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта.