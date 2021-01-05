На Киевщине мужчина украл из магазина алкоголь и продукты, угрожал продавщице и избил охранника

Теперь ему грозит до 6 лет заключения.

Полиция Киевщины задержала 62-летнего жителя города Васильков, который ограбил местный магазин.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Правоохранители установили, что мужчина зашел в магазин и украл алкогольные напитки и продукты питания, угрожая физической расправой продавцу и нанеся телесные повреждения охраннику.

Потерпевший и продавец подробно описали приметы злоумышленника, и через некоторое время полицейские его нашли. Во время задержания правоохранители изъяли у мужчины похищенный товар на сумму более 1 600 гривен.

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса. Теперь ему грозит до шести лет заключения.

Напомним, с 1 января 2021 года изменился максимальный размер мелкой кражи, то есть порог разграничения ст. 51 Кодекса об административных правонарушениях и ст. 185 Уголовного кодекса. Хищение чужого имущества считается мелким, если его стоимость не превышает 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан (227 гривен).