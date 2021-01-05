В Донецкой области из-за аварии без водоснабжения остались 5 городов на линии соприкосновения

Водоснабжения нет примерно у 38 тысяч человек.

В Донецкой области из-за аварии без водоснабжения остались 5 городов на линии соприкосновения
Фото: poradu24.com

Пять городов Донецкой области остались без водоснабжения из-за повреждения трубопровода "Горловка-Торецкое" диаметром 900 мм.

Прорыв случился еще 4 января, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию ГСЧС.

"В результате Торецкое, Железное, Северное, Южное и частично Щербиновка остались без водоснабжения, это около 38 тысяч жителей. Для обеспечения работы котельных создан запас воды", - сообщили спасатели.

Все эти населенные пункты, согласно утвержденному законодательно перечню, расположены на линии соприкосновения.

По состоянию на 7 утра 5 января бригады КП «Вода Донбасса» продолжали работы по водоснабжению. Причина повреждения трубопровода не называется.

Напомним, что в декабре в городе Красногоровка Донецкой области около 7 тыс. человек остались без водоснабжения. Авария произошла на трубопроводе в распределительном колодце глубиной 2 м и шириной 5 м.

В октябре в Донецкой области без воды оказались пять городов: г.. Константиновка (частично), г. Дружковка (частично), с. Петровка, г. Щербиновка (частично) и пгт Новгородское Торецкого городского совета.

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