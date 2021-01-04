Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда

Умерла актриса кинофраншизы про Джеймса Бонда. Таня Робертс, сыгравшая в картине «Вид на убийство» вместе с Роджером Муром в роли агента 007, скончалась в возрасте 65 лет. Представитель бывшей американской актрисы и модели сообщил, что могло стать причиной кончины.

Умерла “девушка Бонда“ Таня Робертс: названа причина смерти
American actress Tanya Roberts stars as Stacey Sutton in the James Bond film \'A View To A Kill\', 1984. She is holding Bond\'s trademark Walther PPK. (Photo by Keith Hamshere/Getty Images)

Менеджер Тани Робертс сообщил порталу TMZ о смерти актрисы, сыгравшей девушку Бонда в 14-й ленте кинофраншизы. Ей шел 66-й год. Вероятнее всего женщина умерла из-за сильной травмы головы.

В СМИ говорят, что после прогулки со своими собаками, 65-летняя актриса упала и получила серьезную травму головы. После срочной госпитализации медикам пришлось подключить ее к аппарату ИВЛ. Однако никакие попытки вернуть Таню Робертс к жизни не помогли. Не стало модели вечером 3 января 2021 года.

Умерла “девушка Бонда“ Таня Робертс: названа причина смерти

Изначально Робертс зарекомендовала себя как модель благодаря красивой внешности и прекрасной фигуре. В 1982 году она даже украсила обложку известного мужского журнала Playboy. В 1985 году ее взяли на роль девушки Бонда. После этого Таня снялась еще в нескольких фильмах.

Напомним, в конце декабря состоялись похороны Геннадия Кернеса. На церемонию прощания пришли даже оппоненты «вечного» мэра Харькова.


Анастасия Березовская, Тудей

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