В ГСЧС обнародовали статистику пострадавших из-за новогодних салютов

Зафиксировано несколько фактов травмирования граждан, в том числе и детей.

В ГСЧС обнародовали статистику пострадавших из-за новогодних салютов
Фото: http://comments.ua/

В результате использования пиротехнических средств в ночь с 31 декабря на 1 января произошел ряд пожаров в разных областях Украины. Зафиксировано несколько фактов травмирования граждан, в том числе и детей.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, 1 января спасателям поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в Николаеве. Возгорание повлекла неосторожность при использовании новогодних салютов.

В Чернигове из-за фейерверков загорелся автомобиль Volkswagen Polo.

В новогоднюю ночь в Днепре у 10-летней девочки в руках взорвалась петарда, в результате чего ребенку оторвало пальцы. Предварительно, петарду девочке дали родители, во время поджога она сразу взорвалась в ее руках. Пострадавшую госпитализировали в областную детскую больницу.

В Черкасской области в селе Безбородьки 10-летний мальчик получил травму, когда ему в голову попала петарда. Мальчика доставили в больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожог 1-2 ст. лобной области головы.

Как сообщалось, в селе Молодежное Овидиопольского района Одесской области из-за новогодней гирлянды сгорел жилой дом.

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