Тина Кароль показала кокетливое видео с сеновала

Тина Кароль продолжает намекать на то, что у нее есть мужчина. Звезда опубликовала видео с сеновала, завлекающе приглашая присоединиться к ней.

Украинская певица отдыхает в Карпатах, откуда делиться с поклонниками своими приключениями. Звезда запечатлела себя на селфи-камеру, лежа на стоге сена.

«На сеновале…приходи…», - говорит в видеозаписи Тина Кароль.

Артистка одета в теплую клетчатую куртку-рубашку, в которой уже ранее появлялась в кадре. Певица предпочитает на отдыхе оставаться как можно более естественной и не использовать много макияжа.

Тина Кароль прекрасно проводит время в Карпатах. В Буковели звезда даже порадовала поклонников и выступила в одном из местных заведений. Выглядела исполнительница феерично в черном брючном костюме с блестками и серебристом топе с глубоким декольте.

«Спасибо за такое выступление, это было восхитительно, я кайфонула от Вас и Вашего выступления, спасибо вашим музыкантам», - отметила одна из фанаток, которая поделилась видеозаписью выступления Тины.

Напомним, Тина Кароль показала таинственного мужчину, с которым отдыхает в Карпатах. Звезда опубликовала фото, показав себя и своего партнера в лыжных костюмах.