Оля Полякова показала новую комнату в своем роскошном загородном особняке

Оля Полякова похвасталась поклонникам результатом дорогостоящего ремонта в ее загородном доме, после того как к ее особняку пристроили застекленную веранду. Главная изюминка новой комнаты - окна во всю стену, из которых открывается фантастический вид на озеро.

Оля Полякова показала свой роскошный особняк после дорогостоящего ремонта

В Инстаграм-сториз главная блондинка украинского шоу-бизнеса показала долгожданный ремонт, который почти закончен в пристройке в ее доме. Со слов Оли Поляковой стало известно, что пока еще не закончен только камин.

Артистка провела виртуальную экскурсию по ее новой веранде, отличительными чертами которой является прекрасный камин и много света, проникающего сквозь высокие окна. В интерьере любительница ярких нарядов и феерических кокошников была более сдержана. Стены и пол выдержаны в светлых тонах, как и мебель.

Отметить окончание ремонта и посидеть в новой комнате, пришли друзья исполнительницы, в числе которых продюсер Михаил Ясинский.

Оля Полякова ранее рассказывала, что в ее загородном имении имеется собственный выход к озеру с пирсом, который можно увидеть на видео, а также терраса, бассейн, конюшня, теплица, хлев для коз и 100-метровый погреб, где она занимается сыроварением.

Напомним, ранее Оля Полякова спела вживую без обработки, продемонстрировав свой мощный и красивый голос без прикрас.


Анастасия Березовская, Тудей

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