Известный одесский художник умер от осложнений COVID-19
Сергею Лозовскому было 58 лет.
В Одессе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер заслуженный художник Украины, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского Сергей Лозовский.
По информации "Думской", Лозовский умер 1 января на 58 году жизни. В Одесской областной организации Национального союза художников Украины сообщили, что похороны Лозовского состоялись 3 января.
"Сергей Лозовский был выдающимся живописцем-пейзажистом. Организовал три персональные выставки, был участником многих групповых выставок. Работы Лозовского представлены во многих украинских музеях, а также известны за рубежом. Художник занимался преподавательской деятельностью в одесском педуниверситете более 35 лет", - сообщает издание.
Как сообщали, 2 января от ковида умерла солистка Национальной оперы Украины и волонтер Александра Тарасова.
В декабре во Львове от осложнений коронавируса умер 53-летний профессор Украинского католического университета, известный украинский историк, краевед Игорь Скочиляс.