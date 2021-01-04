Известный одесский художник умер от осложнений COVID-19

Сергею Лозовскому было 58 лет.

В Одессе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер заслуженный художник Украины, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского Сергей Лозовский.

Фото: Думская

По информации "Думской", Лозовский умер 1 января на 58 году жизни. В Одесской областной организации Национального союза художников Украины сообщили, что похороны Лозовского состоялись 3 января.

"Сергей Лозовский был выдающимся живописцем-пейзажистом. Организовал три персональные выставки, был участником многих групповых выставок. Работы Лозовского представлены во многих украинских музеях, а также известны за рубежом. Художник занимался преподавательской деятельностью в одесском педуниверситете более 35 лет", - сообщает издание.

Фото: Думская

Как сообщали, 2 января от ковида умерла солистка Национальной оперы Украины и волонтер Александра Тарасова.

В декабре во Львове от осложнений коронавируса умер 53-летний профессор Украинского католического университета, известный украинский историк, краевед Игорь Скочиляс.

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