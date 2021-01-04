Холостячка Ксения Мишина и победитель шоу рассказали о совместной жизни после проекта

"Холостячка" и победитель шоу дали интервью программе «Світське життя», в котором рассказали Кате Осадчей, как им удалось прятаться после съемок шоу, чтобы никто не узнал о результатах проекта. Ксения Мишина и Александр Эллерт упомянули о том, в чьей квартире они живут, и как складывается их быт.

Украинская актриса и сценарист студии «Квартал 95» накануне Нового года побывали в студии программы «Світське життя», поведав ведущей Катерине Осадчей о своей личной жизни.

Ксения Мишина рассказала, что спустя три дня после окончания съемок проекта они с Сашей решили жить вместе. Влюбленные сняли новую квартиру и перебрались туда.

Говоря о бытовых проблемах, «Холостячка» сообщила, что таковых пока не было. Вскоре после съемок актриса начала работу над новым проектом и практически не бывала дома. В это время Александр переезжал с вещами, и ссориться им было некогда.

Пара также рассказала, как им удавалось скрывать отношения после съемок до того, как «Холостячку» показали в эфире. Влюбленным приходилось прятаться, нельзя было появляться вместе. Саша и Ксюша договаривались ходить в разные магазины и возвращаться в подъезд по отдельности через какой-то промежуток времени.

«И мы привыкли. Мы даже сейчас можем идти…. я немного дальше. И он постоянно на меня кричит, почему ты так далеко!» - в шутку отметила Мишина.

К тому же скрывать долго отношения «Холостячке» и победителю не удалось. Через несколько дней поклонники по фотографии Ксюши в социальных сетях обнаружили, что Эллерт выиграл шоу.

«Сначала было очень сложно. Но на третий или на четвертый день я взяла у Саши машину, потому что моя была в ремонте. Я поехала, сделала селфи. А у него ремни безопасности красные. И все. Все это разлетелось в Инстаграме. И тут же стали писать, все, это Сашина машина, и он победитель», - рассказала актриса.

Напомним, “Холостячка“ показала обручальное кольцо с алмазом, созданным из крови Ксении Мишиной и Александра Эллерт.