За сутки в Киеве ковидом заболели 504 человека, 120 - выздоровели

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждено 504 новых случая коронавирусной болезни, выздоровели 120 человек, 14 человек умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком (192), Днепровском (84) и Соломенском (51) районах.

Среди заболевших 288 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 183 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет, 15 девочек от 1 до 16 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболел также 31 медик. В больницы госпитализированы 44 пациента.

Всего за период пандемии в столице подтверждено 113 523 случая COVID-19. Преодолели коронавирус 40 354 жителя столицы, от осложнений болезни умерли 1 977 киевлян.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки от ковида выздоровели на 535 человек больше, чем заболели. Выявлено 4 158 новых случаев коронавируса, 4 693 человека выздоровели. Зафиксировано 73 связанных с коронавирусом смерти.