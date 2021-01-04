На арендованной вилле в Турции нашли мертвой украинку в наручниках и с пакетом на голове

В турецком городе Бодрум, что в провинции Мугла, обнаружили мертвой 25-летнюю гражданку Украины Кристину Новицкую. Об этом сообщает Hurriuyet.

По данным турецкого издания, тело женщины обнаружили 2 января на вилле, которую она арендовала. При этом украинка была найдена прикованной наручниками к стулу и с полиэтиленовым пакетом на голове. К моменту обнаружения ее тела женщина была мертва уже несколько дней. Двери и окна дома были закрыты, а в самой квартире не было признаков беспорядка.

Как установила полиция, 31 декабря украинка заказала себе пищу и больше из дома не выходила. В правоохранительные органы Турции обратилась ее мать, которая не смогла дозвониться дочери из Украины.

Основной причиной смерти женщины считают самоубийство. По данным полиции, все три дверных замка на вилле были закрыты изнутри, при этом на окнах дома установлены железные решетки, поэтому пробраться в него снаружи было невозможно.

Кроме того, на месте происшествия был найден ряд доказательств, указывающих на то, что умершая могла пытаться покончить с собой. Как пишет издание, женщина длительное время страдала от сильных головных болей и часто ездила на лечение в Украину.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили смерть Кристины Новицкой в Турции.

"Дело находится на особом контроле консульства Украины в Анталии. Дипломаты уже установили контакты с турецкими правоохранительными органами, осуществляющими расследование, и родными погибшей", - отметил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в комментарии ТСН.

По словам дипломата, украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела.