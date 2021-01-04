В Украине от ковида за сутки выздоровело на 535 человек больше, чем заболело

За прошедшие сутки, 3 января, в Украине зафиксировали 4158 новых случаев коронавируса. Выздоровело за сутки на 535 человек больше.

Среди выявленных случаев - 170 у детей и 163 у медработников. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

"Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1526 человек;

летальных исходов - 73;

выздоровели - 4693 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 13 128 (в том числе методом ПЦР - 11 021, методом ИФА - 2107)", - говорится в сообщении.

За 3 января наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (528), г. Киеве (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 078 251 человек;

выздоровели - 733 558 человек;

летальных исходов - 18 927;

проведение ПЦР-тестов - 5 621 024.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 504 случая;

- 504 случая; Винницкая область - 54 случая;

Волынская область - 83 случая;

Днепропетровская область - 234 случая;

Донецкая область - 162 случая;

Житомирская область - 91 случай;

Закарпатская область - 50 случаев;

Запорожская область - 528 случаев;

Ивано-Франковская область - 104 случая;

Киевская область - 301 случай;

Кировоградская область - 7 случаев;

Луганская область - 12 случаев;

Львовская область - 352 случая;

Николаевская область - 314 случаев;

Одесская область - 285 случаев;

Полтавская область - 269 случаев;

Ровенская область - 54 случая;

Сумская область - 39 случаев;

Тернопольская область - 72 случая;

Харьковская область - 63 случая;

Херсонская область - 75 случаев;

Хмельницкая область - 26 случаев;

Черкасская область - 300 случаев;

Черновицкая область - 134 случая;

Черниговская область - 45 случаев.

Напомним, 2 января в Украине больше людей выздоровело от ковида, чем заболело. Зафиксировано 4576 новых случаев ковида, выздоровело 6250 человек.

Украина заключила контракт о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины против ковида компании Sinovac Biotech по цене 504 грн за дозу. Использовать вакцину будут для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будет бесплатными.

Глава ГП "Медзакупки" сообщил, что министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины, превысив полномочия.