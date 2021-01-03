В Киеве жена ударила мужа-дебошира утюгом по голове

Он меня ударил ногой в челюсть, а я ответила ему утюгом" - объяснила свой поступок патрульным заявительница.

В Киеве после семейной драки госпитализировали мужа и жену.

Об этом сообщила Патрульная полиция в своем Telegram-канале.

"Не у всех праздники проходят весело. Например, супругам, проживающим в доме на улице Маршала Тимошенко, понадобилась госпитализация", - говорится в сообщении.

Патрульные, прибывшие на вызов, увидели в квартире женщину и мужчину, у которого была серьезная рана головы. Как пояснили жители, у них возник конфликт, который закончился дракой. Мужчина ударил женщину ногой в лицо, а та его - утюгом в голову.

"Он меня ударил ногой в челюсть, а я ответила ему утюгом" - так объяснила свой поступок патрульным заявительница.

Патрульные вызвали на место медиков и следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия и определения правовой квалификации действий участников.

Напомним, в 2020 году в полицию поступило на 54% больше заявлений о домашнем насилии, чем в позапрошлом году.

В сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский назвал домашнее насилие второй после ковида проблемой в Украине. Президент подписал указ о предотвращении домашнего насилия.