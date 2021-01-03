За сутки в Украине больше людей выздоровело от ковида, чем заболело

За прошедшие сутки в Украине обнаружено еще 4 576 новых случаев коронавирусной болезни, в частности у 158 детей и 172 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Госпитализированы - 1 306 человек, летальных случаев - 123, выздоровели 6 250 человек.

За сутки совершено 14 576 тестирований, в частности методом ПЦР - 12 362 и методом ИФА - 2 214.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г. Киеве (370).

За все время пандемии в Украине заболело - 1 074 093 человека, выздоровели - 728 865 человек, 18 854 человек умерли и проведено 5 610 003 ПЦР-тестирования.

Статистика в регионах:

г. Киев - 370

Винницкая область - 66

Волынская область - 93

Днепропетровская область - 404

Донецкая область - 200

Житомирская область - 25

Закарпатская область - 78

Запорожская область - 301

Ивано-Франковская область - 99

Киевская область - 303

Кировоградская область - 22

Луганская область - 85

Львовская область - 433

Николаевская область - 454

Одесская область - 426

Полтавская область - 197

Ровенская область - 75

Сумская область - 147

Тернопольская область - 59

Харьковская область - 68

Херсонская область - 115

Хмельницкая область - 14

Черкасская область - 244

Черновицкая область - 146

Черниговская область - 152

Напомним, 1 января в Украине зафиксировано 5 038 новых случаев ковида. Умер 51 человек, выписаны 2 606 человек.

Украина заключила контракт о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины против ковида компании Sinovac Biotech по цене 504 грн за дозу. Использовать вакцину будут для защиты, прежде всего, тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, первые 700 тыс. доз Украина получит в течение 30 дней после регистрации вакцины.

18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек. Скорее всего, Украина получит препараты AstraZeneca или Novavax. Последняя компания только начала третью фазу испытаний вакцины от коронавируса. Препарат NVX-CoV2373 испытывают также в Мексике, Великобритании и ЮАР.