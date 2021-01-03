Больше всего COVID-коек занято на Николаевщине, меньше всего - на Тернопольщине

В больницах, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом, занято 33,3% коек.

В украинских больницах, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19, занято 33,3% коек.

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Больше всего коек (49%) занято в Николаевской области, меньше всего – в Тернопольской (22,1%). В Киеве - 39%.

Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 287,9 случаев на 100 000 населения. Это более, чем в 7 раз превышает норму, составляющую 40 случаев.

Худшая ситуация в Николаевской (495,5) и Запорожской (464,3) областях и городе Киеве (423,9).

Лучшая ситуация - в Кировоградской (84,1), Закарпатской (110,7) и Ивано-Франковской (120,8) областях.

Напомним, за минувшие сутки в Украине больше людей выздоровело от ковида, чем заболело: зафиксировано 4 576 новых случаев ковида, выздоровели 6 250 человек.

Украина заключила контракт о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины против ковида компании Sinovac Biotech по цене 504 грн за дозу. Использовать вакцину будут для защиты, прежде всего, тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, первые 700 тыс. доз Украина получит в течение 30 дней после регистрации вакцины.

В свою очередь, директор государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов считает, что Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины, превысив полномочия.

18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек. Скорее всего, Украина получит препараты AstraZeneca или Novavax.

Последняя компания только начала третью фазу испытаний вакцины от коронавируса. Препарат NVX-CoV2373 испытывают также в Мексике, Великобритании и ЮАР.