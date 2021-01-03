Анна Кошмал поделилась кадром со съемок финального сезона “Сватов“

Актриса "Сватов" Анна Кошмал поделилась уникальным кадром, на котором можно увидеть главных героев сериала "Сваты" Федора Добронравова и Татьяну Кравченко. Снимок был сделан во время съемок седьмой части сериала, которая станет финальной.

На фотографии главные герои ленты о чем-то оживленно спорят за столом с едой. Видеть в кадре любимых Валюху и Ивана Будько телезрители будут очень рады, но вместе с ними в кадре появятся и новые актеры.

Съемки седьмой части сериала "Сваты" начались прошлой зимой в Белоруссии, но из-за карантина были приостановлены.

Актеры должны были вернуться на съемочную площадку в мае, но раньше лета 2021 года съемки сериала вряд ли продолжатся.

Все это время, пока длится карантин, актеры "Сватов" сидят без работы. Федор Добронравов, например, сидит дома. До пандемии актер выходил на сцену Театра Антона Чехова, а сейчас работы нет совсем.

Анна Кошмал также осталась на карантине без работы. В интервью актриса отмечала, что для нее это потрясающая возможность посвятить себя полностью семье, но она с нетерпением ждет, когда снова возобновлятся съемки.

Ранее сообщалось, что Анна Кошмал поделилась фото со своим сыном Мишей, которому в июне исполнится два года.