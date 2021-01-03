Возросло количество погибших в результате оползня неподалеку от Осло
Полиции удалось идентифицировать погибшего, тело которого нашли первым.
Количество лиц, погибших в результате оползня неподалеку от Осло, возросло до 5.
Об этом пишет news.yahoo.com со ссылкой на AFP.
Полиции удалось идентифицировать погибшего, тело которого нашли первым. Им оказался 31-летний Эйрик Грьонолен.
Кто другие жертвы, пока не известно.
В общем исчезло десять человек - восемь взрослых и двое детей: двухлетняя и тринадцатилетняя.
"У нас работает пять команд одновременно. Они делают очень тяжелую работу, которая не лишена риска. Тем не менее, мы хорошо прогрессируем", - заявил руководитель спасательной операции Горан Сиверсен на пресс-конференции.
Отметим, трагедия произошла утром в среду, 30 декабря у норвежского поселка Эррум.
К поискам привлекли специальные собачьи упряжки, искать пропавших помогают специалисты из Швеции.
Летом прошлого года мощный оползень шириной около 800 метров на севере Норвегии забрал в море восемь строений, среди которых было несколько жилых.