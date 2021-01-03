Возросло количество погибших в результате оползня неподалеку от Осло

Полиции удалось идентифицировать погибшего, тело которого нашли первым.

Фото: news.yahoo.com

Количество лиц, погибших в результате оползня неподалеку от Осло, возросло до 5.

Об этом пишет news.yahoo.com со ссылкой на AFP.

Полиции удалось идентифицировать погибшего, тело которого нашли первым. Им оказался 31-летний Эйрик Грьонолен.

Кто другие жертвы, пока не известно.

В общем исчезло десять человек - восемь взрослых и двое детей: двухлетняя и тринадцатилетняя.

Фото: thenationalnews.com
Фото: news.yahoo.com

"У нас работает пять команд одновременно. Они делают очень тяжелую работу, которая не лишена риска. Тем не менее, мы хорошо прогрессируем", - заявил руководитель спасательной операции Горан Сиверсен на пресс-конференции.

Отметим, трагедия произошла утром в среду, 30 декабря у норвежского поселка Эррум.

К поискам привлекли специальные собачьи упряжки, искать пропавших помогают специалисты из Швеции.

Летом прошлого года мощный оползень шириной около 800 метров на севере Норвегии забрал в море восемь строений, среди которых было несколько жилых.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве от коронавируса умер заведующий инфекционной реанимациейВ Киеве от коронавируса умер заведующий инфекционной реанимацией
Двое шахтеров на Луганщине попали под завалДвое шахтеров на Луганщине попали под завал
За новогоднюю ночь с Софийской площади вывезли 83 кубометра мусораЗа новогоднюю ночь с Софийской площади вывезли 83 кубометра мусора
Олег Винник рассказал, почему отказывается от приглашений отдохнуть в КарпатахОлег Винник рассказал, почему отказывается от приглашений отдохнуть в Карпатах
В этом году в Украине родились Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Золушка, ШанельВ этом году в Украине родились Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Золушка, Шанель
Блок рекламы


Похожие новости
В Норвегии в результате оползня погибли два человекаВ Норвегии в результате оползня погибли два человека
В Берлине столкновение переросло в перестрелку, есть пострадавшиеВ Берлине столкновение переросло в перестрелку, есть пострадавшие
Во Львове от осложнений после ковида умер 53-летний профессор УКУ Игорь СкочилясВо Львове от осложнений после ковида умер 53-летний профессор УКУ Игорь Скочиляс
Количество случаев коронавируса в мире выросло до 76 143 682Количество случаев коронавируса в мире выросло до 76 143 682
В Турции в результате взрыва кислородного баллона в больнице погибли 9 человекВ Турции в результате взрыва кислородного баллона в больнице погибли 9 человек
Количество случаев ковида в мире превысило 73,8 млнКоличество случаев ковида в мире превысило 73,8 млн
В Украине за сутки от ковида выздоровело рекордное количество пациентовВ Украине за сутки от ковида выздоровело рекордное количество пациентов
Количество больных ковидом в мире превысило 72,6 млн человекКоличество больных ковидом в мире превысило 72,6 млн человек
Количество смертей от ковида в мире выросло до 1 614 230Количество смертей от ковида в мире выросло до 1 614 230
Количество больных ковидом в мире выросло до 71,6 млнКоличество больных ковидом в мире выросло до 71,6 млн
Последние новости
Подгружаем последние новости