В Киеве еще 370 больных ковидом, умер 21 человек

В Киеве за минувшие сутки выявили еще 370 больных коронавирусом, умер 21 человек.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Заболели 216 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 143 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 5 девочек от 6 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков от 1 до 12 лет.

Среди больных - 50 медиков. В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 110, в Днепровском - 52. И в Деснянском районе - 46 случаев.

Выздоровел за минувшие сутки 181 человек.

Добавим, всего коронавирус унес жизни 1 963 киевлян, болезнь преодолели 40 234 жителя Киева . Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 - 113 019.

Напомним, за минувшие сутки в Украине больше людей выздоровело от ковида, чем заболело: зафиксировано 4 576 новых случаев ковида, выздоровели 6 250 человек.