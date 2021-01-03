В Киеве еще 370 больных ковидом, умер 21 человек

Выздоровел за минувшие сутки 181 киевлянин.

В Киеве за минувшие сутки выявили еще 370 больных коронавирусом, умер 21 человек.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Заболели 216 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 143 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 5 девочек от 6 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков от 1 до 12 лет.

Среди больных - 50 медиков. В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 110, в Днепровском - 52. И в Деснянском районе - 46 случаев.

Выздоровел за минувшие сутки 181 человек.

Добавим, всего коронавирус унес жизни 1 963 киевлян, болезнь преодолели 40 234 жителя Киева. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 - 113 019.

Напомним, за минувшие сутки в Украине больше людей выздоровело от ковида, чем заболело: зафиксировано 4 576 новых случаев ковида, выздоровели 6 250 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве от коронавируса умер заведующий инфекционной реанимациейВ Киеве от коронавируса умер заведующий инфекционной реанимацией
Двое шахтеров на Луганщине попали под завалДвое шахтеров на Луганщине попали под завал
За новогоднюю ночь с Софийской площади вывезли 83 кубометра мусораЗа новогоднюю ночь с Софийской площади вывезли 83 кубометра мусора
Олег Винник рассказал, почему отказывается от приглашений отдохнуть в КарпатахОлег Винник рассказал, почему отказывается от приглашений отдохнуть в Карпатах
В этом году в Украине родились Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Золушка, ШанельВ этом году в Украине родились Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Золушка, Шанель
Блок рекламы


Похожие новости
В Норвегии в результате оползня погибли два человекаВ Норвегии в результате оползня погибли два человека
От ковида умерла солистка Национальной оперы Украины и волонтер Александра ТарасоваОт ковида умерла солистка Национальной оперы Украины и волонтер Александра Тарасова
Еще 293 киевлянина заболели коронавирусом, 7 человек умерлиЕще 293 киевлянина заболели коронавирусом, 7 человек умерли
За прошедшие сутки в Украине ковид обнаружили у 5 038 человек, выписаны - 2 606За прошедшие сутки в Украине ковид обнаружили у 5 038 человек, выписаны - 2 606
В Ровно во время пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали более полусотни человекВ Ровно во время пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали более полусотни человек
В Украине за сутки ковидом заболели почти 9,7 тыс. человек, 11,8 тыс. выздоровелиВ Украине за сутки ковидом заболели почти 9,7 тыс. человек, 11,8 тыс. выздоровели
В Украине за сутки обнаружили 7 986 новых случаев ковида, госпитализированы 2925 человекВ Украине за сутки обнаружили 7 986 новых случаев ковида, госпитализированы 2925 человек
Умер французский модельер Пьер КарденУмер французский модельер Пьер Карден
В Киеве за сутки обнаружили 953 больных ковидомВ Киеве за сутки обнаружили 953 больных ковидом
В Украине обнаружили менее 7 тыс. новых больных ковидом и более 16 тыс. выздоровевшихВ Украине обнаружили менее 7 тыс. новых больных ковидом и более 16 тыс. выздоровевших
Последние новости
Подгружаем последние новости