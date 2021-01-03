На территории женского монастыря в Хмельницкой области произошел пожар

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области

В Хмельницкой области спасатели ликвидировали пожар на территории женского монастыря.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

"2 января в 15:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре одного из зданий женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского, в с. Черниевка Полонского района", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области

На момент прибытия первых спасателей горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Огонь быстро распространялся, существовала угроза перекидывания огня на соседние хозяйственные и основные здания монастыря.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области

"Благодаря своевременному привлечению необходимых сил и средств, правильному выбору решающего направления на пожаре, огонь удалось обуздать, не позволив ему распространиться на большую площадь или перекинуться на другие здания", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Пожар локализован в 15:40 и ликвидирован в 15:52.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Предполагаемая причина - нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Всего для ликвидации пожара привлекли 16 спасателей.

Несчастных случаев на пожаре не было.

Напомним, в селе Грицеволя на Львовщине произошел пожар в деревянной церкви, крытой жестью.