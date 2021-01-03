“Холостячка“ Ксения Мишина показала обручальное кольцо с алмазом

"Холостячка" Ксения Мишина встретила Новый год в Буковели вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом. Это первая совместная поездка влюбленной пары в реальной жизни, а не на шоу. Вскоре Мишина и Эллерт собираются официально оформить свои отношения.

За историю проектов "Холостяк" и "Холостячка" во всем мире поженились всего три пары, среди которых украинцы — Никита Добрынин и Дарья Квиткова. Александр и Ксения должны стать четвертой парой.

"То предложение, которое я делал в финале, было серьезное, обдуманное и настоящее", - сказал после проекта Александр Эллерт.

Ксения Мишина и Александр Эллерт имеют уникальные алмазы из крови для свадебных колец. Так, пара стала амбассадором бренда биоалмазов, и воспользовавшись случаем, сделала себе уникальный подарок.

"Мы сдали кровь, смешали все это уже на производстве. Ты капаешь кровь в емкость, за счет давления там происходят какие-то процессы", - рассказала "Холостячка" в программе "Світське життя".

По словам Ксении Мишиной, она не любит крупные украшения, и это самый большой камень, который она на себя надевала когда-либо.

Как известно, после завершения съемок проекта "Холостячка" Мишина и Эллерт всячески скрывали свои отношения в реальной жизни. Несмотря на то, что пара уже жила вместе, по условиям контракта, телезрители не должны были об этом узнать.

Ранее “Холостячка“ Ксения Мишина рассказала, какой будет ее свадьба с победителем шоу. Влюбленные уже обсуждают торжество, но с датой пока не определились.