Самой старшей жительнице планеты исполнилось 118 лет

Жительница Японии Кане Танака, которая официально признана самой старшей жительницей планеты, отпраздновала 118-й день рождения.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Танака родилась 2 января 1903 года. В сентябре прошлого года она побила рекорд продолжительности жизни в Японии. Ранее он принадлежал Наби Тадзима, которая умерла в апреле 2018 года в возрасте 117 лет и 260 дней.

Сейчас Кане Танака живет в доме престарелых в Фукуоке. С начала пандемии она редко видела свою семью, но находится в хорошем настроении, регулярно ест и занимается гимнастикой, отметил телеканал.

По словам внука Кане, 60-летнего Еидзи Танаки, она здорова и наслаждается жизнью. Женщина отметила свой новый рекорд бутылкой кока-колы, которую считает любимым напитком.

Кане Танака родилась 2 января 1903 года, что подтверждают многочисленные документальные свидетельства.

Мировой рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), которая умерла в августе 1997 года в возрасте 122 года и 164 дней, однако исследователи сомневаются в достоверности данных.