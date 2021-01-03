Самой старшей жительнице планеты исполнилось 118 лет
Кане Танака живет в Японии.
Жительница Японии Кане Танака, которая официально признана самой старшей жительницей планеты, отпраздновала 118-й день рождения.
Об этом сообщает телеканал NHK.
Танака родилась 2 января 1903 года. В сентябре прошлого года она побила рекорд продолжительности жизни в Японии. Ранее он принадлежал Наби Тадзима, которая умерла в апреле 2018 года в возрасте 117 лет и 260 дней.
Сейчас Кане Танака живет в доме престарелых в Фукуоке. С начала пандемии она редко видела свою семью, но находится в хорошем настроении, регулярно ест и занимается гимнастикой, отметил телеканал.
По словам внука Кане, 60-летнего Еидзи Танаки, она здорова и наслаждается жизнью. Женщина отметила свой новый рекорд бутылкой кока-колы, которую считает любимым напитком.
Кане Танака родилась 2 января 1903 года, что подтверждают многочисленные документальные свидетельства.
Мировой рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), которая умерла в августе 1997 года в возрасте 122 года и 164 дней, однако исследователи сомневаются в достоверности данных.