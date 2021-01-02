В Норвегии в результате оползня погибли два человека

Спасатели продолжают искать еще восемь человек, в том числе младенца и 13-летнего ребенка.

В Норвегии в результате оползня погибли два человека
Фото: ukrinform.ua

По меньшей мере два человека погибли, а восемь остаются пропавшими без вести после оползня в норвежском поселке Еррум.

Об этом пишет thenationalnews.com.

Одно тело спасатели нашли в пятницу, 1 января, и одно - сегодня. Сейчас о возрасте и поле обеих жертв не сообщается.

Они продолжают искать еще восемь человек, в том числе младенца и 13-летнего ребенка.

В местной полиции отметили, что шансы на выживание есть, но холодная погода этому не способствует. Также есть надежда, что выжить людям помогут изолированные воздушные карманы в завалах.

К поискам привлекли специальные собачьи упряжки, а на место происшествия отправили специалистов из Швеции.

Издание отмечает, что в ночь на вторник, 29 декабря, целый склон холма рухнул в 25 километрах от столицы Норвегии Осло, "похоронив или повредив дома".

Напомним, летом прошлого года мощный оползень шириной около 800 метров на севере Норвегии стащил в море восемь зданий, среди которых было несколько жилых.

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