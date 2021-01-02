От ковида умерла солистка Национальной оперы Украины и волонтер Александра Тарасова

Женщина была госпитализирована в очень тяжелом состоянии.

Сегодня, 2 января от ковида умерла волонтер и оперная певица Александра Тарасова.

Об этом в соцсети Facebook написала волонтер Лилия Блохина.

Женщина была госпитализирована из-за осложнений, она находилась в очень тяжелом состоянии на кислородной терапии.

"Печаль, боль ... Друзья, от COVID-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова", - написала Блохина.

Тарасова до войны на востоке Украины была солисткой Национальной оперы Украины. Затем она начала волонтерить и возглавила фонды помощи украинским военным "Крылья феникса" и "Вернись живым".

В 2015-2018 годах она возглавляла Управление по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства социальной политики.

Напомним, во Львове от осложнений коронавируса умер 53-летний профессор Украинского католического университета, известный украинский историк, краевед Игорь Скочиляс.