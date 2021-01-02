Ольга Цибульская вызвала шквал критики новыми фото

Ольга Цибульская вызвала ажиотаж своими новыми фотографиями. Украинская артистка не впечатлила снимками в стиле пин-ап, нарвавшись на жесткую критику среди своих подписчиков. Звезду назвали «вульгарной и гадкой».

Ольга Цибульская в одном только переднике перестаралась с эпатажем: «Гадко и безобразно»

Поклонники украинской певицы уже устали от эпатажа и двойственных намеков звезды под каждой публикацией. Новые фотографии Ольги в стиле «ню» не пришлись по нраву большей части ее подписчиков.

На снимках Ольга Цибульская запечатлена в очень провокационном образе: в белом переднике и туфлях на высоком каблуке. Самое сокровенное артистка прикрыла дождиком и руками. А ярким аксессуаром стала красная кепи.

Ольга Цибульская в одном только переднике перестаралась с эпатажем: «Гадко и безобразно»

Подпись певицы в Инстаграм оказалась не менее эпатажной, чем ее фотографии:

«Привет, 2021. Я так много ждала от бывшего, что он сдулся. Поэтому смело заходи и не стесняйся. Ссори, встречаю в чем была. Ты тоже снимай…»

Поклонники не оценили юмора Ольги Цибульской и ее тонких намеков на неудачный 2020 год, и ее смиренность встретить новый год таким, каким бы он ни был.

Ольга Цибульская в одном только переднике перестаралась с эпатажем: «Гадко и безобразно»

Комментарии под постом кишат возмущенными сообщениями подписчиков:

«Какая-то вы Олечка вульгарная стала», «Гадко, противно и устрашающе!! Позорище, таким певицам», «Гадость», «Черт знает что», «Но это очень вульгарно, мужчинам может и приятно смотреть, но у вас больше зрителей женщин просто не красивое фото!», «Что попало, уже совсем разденься и фоткайся».

Напомним, Ольга Цибульская рассказала интересную историю об отношениях с любимым.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нью-Йорке расследуют дело о незаконном распространении вакцины от ковидаВ Нью-Йорке расследуют дело о незаконном распространении вакцины от ковида
В Киеве от коронавируса умер заведующий инфекционной реанимациейВ Киеве от коронавируса умер заведующий инфекционной реанимацией
За сутки в Украине выявили 6 113 новых случаев ковида, выздоровело 6 621 человекЗа сутки в Украине выявили 6 113 новых случаев ковида, выздоровело 6 621 человек
В Польше началась вакцинация от COVID-19В Польше началась вакцинация от COVID-19
Двое шахтеров на Луганщине попали под завалДвое шахтеров на Луганщине попали под завал
Блок рекламы


Похожие новости
Неадекватный иностранец выбежал на проезжую часть проспекта Гузара и ранил ножом водителя (фото)Неадекватный иностранец выбежал на проезжую часть проспекта Гузара и ранил ножом водителя (фото)
По факту незаконного вылова рыбы в зоне отчуждения полиция Киевщины открыла уголовное производство (фото)
В Киеве обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов (фото)В Киеве обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов (фото)
На Киевщине 56-летнего мужчину подозревают в развращении несовершеннолетних (фото)На Киевщине 56-летнего мужчину подозревают в развращении несовершеннолетних (фото)
Столичные правоохранители похвастались разоблачением деятельности подпольного “казино” в помещении ресторана (фото)Столичные правоохранители похвастались разоблачением деятельности подпольного “казино” в помещении ресторана (фото)
Надя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критикиНадя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критики
В Дарницком районе задержали 20-летнего закладчика наркотиков (фото)В Дарницком районе задержали 20-летнего закладчика наркотиков (фото)
Суд на два месяца арестовал жителя Киева по подозрению в убийстве женщины с целью завладения ее квартирой (фото, видео)Суд на два месяца арестовал жителя Киева по подозрению в убийстве женщины с целью завладения ее квартирой (фото, видео)
Администрация столичного ресторана “Гавана” держала взаперти съемочную группу и не пускала полицию (фото, видео)Администрация столичного ресторана “Гавана” держала взаперти съемочную группу и не пускала полицию (фото, видео)
РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости