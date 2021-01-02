Ольга Цибульская вызвала шквал критики новыми фото

Ольга Цибульская вызвала ажиотаж своими новыми фотографиями. Украинская артистка не впечатлила снимками в стиле пин-ап, нарвавшись на жесткую критику среди своих подписчиков. Звезду назвали «вульгарной и гадкой».

Поклонники украинской певицы уже устали от эпатажа и двойственных намеков звезды под каждой публикацией. Новые фотографии Ольги в стиле «ню» не пришлись по нраву большей части ее подписчиков.

На снимках Ольга Цибульская запечатлена в очень провокационном образе: в белом переднике и туфлях на высоком каблуке. Самое сокровенное артистка прикрыла дождиком и руками. А ярким аксессуаром стала красная кепи.

Подпись певицы в Инстаграм оказалась не менее эпатажной, чем ее фотографии:

«Привет, 2021. Я так много ждала от бывшего, что он сдулся. Поэтому смело заходи и не стесняйся. Ссори, встречаю в чем была. Ты тоже снимай…»

Поклонники не оценили юмора Ольги Цибульской и ее тонких намеков на неудачный 2020 год, и ее смиренность встретить новый год таким, каким бы он ни был.

Комментарии под постом кишат возмущенными сообщениями подписчиков:

«Какая-то вы Олечка вульгарная стала», «Гадко, противно и устрашающе!! Позорище, таким певицам», «Гадость», «Черт знает что», «Но это очень вульгарно, мужчинам может и приятно смотреть, но у вас больше зрителей женщин просто не красивое фото!», «Что попало, уже совсем разденься и фоткайся».

Напомним, Ольга Цибульская рассказала интересную историю об отношениях с любимым.