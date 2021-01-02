Во Франции оштрафовали 1200 участников рейв-вечеринки, которая продолжалась с 31 декабря, несмотря на запрет
Прокуратура открыла расследование по фактам организации подпольной вечеринки, нападения на полицейских, повреждения публичного имущества, скрытого труда и нарушения законодательства о психотропных средствах.
Фото: France Bleu Armorique
Во Франции полиция выписала штрафы 1200 участникам подпольной рейв-вечеринки, которую не могла разогнать более суток.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на французские СМИ.
Участники вечеринки уже начали разъезжаться по домам.
Вечеринка собралась еще вечером 31 декабря в большом ангаре в городе Льерон в пригороде - несмотря на запрет массовых мероприятий и комендантский час.
Согласно источникам, в ней приняли участие 2500 человек, в том числе из других регионов страны и Италии, Испании, Бельгии и Великобритании.
Первая попытка полиции разогнать собрание закончилась неудачно - молодежь отразила наступление, спалив один из автомобилей жандармов, а полиция вызвала подмогу. Вечером 1 января вечеринка еще продолжалась и должна была продолжаться до вечера субботы. Ее участники заявили, что готовы заплатить штраф (135 евро), но отдохнуть так, как им хочется.
Полиция решила не прибегать к жестким мерам, чтобы не спровоцировать неконтролируемые движения толпы, что могло поставить под угрозу жизни сотен людей. 2 января в ангаре уже демонтировали акустическую систему, а сотни участников вечеринки уехали домой или готовятся это сделать.
Министр внутренних дел Жераль Дарманен сообщил, что выписано уже более 1200 штрафов - за нарушение комендантского часа, масочного режима и участие в запрещенном массовом мероприятии. Местная префектура полиции сообщает также о 5 задержанных.
В то же время некоторые участники еще ночью смогли "проскочить" кордон полиции и таким образом избежать наказания.
Прокуратура открыла расследование по фактам организации подпольной вечеринки, нападения на полицейских, повреждения публичного имущества, скрытого труда и нарушения законодательства о психотропных средствах.
Напомним, власти Франции в большинстве регионов ввиду коронавируса вводят комендантский час не с 20:00, как было раньше, а с 18.
17 октября в Париже и крупнейших городах Франции ввели комендантский час. Нарушителей правил комендантского часа наказывают штрафом 135 евро (1500 евро - в случае рецидива).
Общее количество больных коронавирусом во Франции сейчас составляет 2 390 773. Умерли 64 765 человек.