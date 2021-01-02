На Прикарпатье заблудилась туристка, которая ушла одна в горы

В первый день 2021 года в Ивано-Франковской области в горах заблудилась туристка из Киевской области.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"1 января в 19:40 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части номер 9 города Яремче поступило сообщение, что в районе горы Явирник села Микуличин Яремчанского МР потерялась женщина, жительница Киевской области, которая отдыхала в составе группы в одном из отелей", - говорится в сообщении.

Туристка самостоятельно пошла на гору Явирник и потерялась. Спасатели через мобильную связь установили ориентировочное местонахождение туристки.

Женщину искали трое спасателей.

"В 22:05 спасателями в районе горы Явирник была найдена заблудившаяся туристка и сопровождена к месту временного проживания", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в прошлом году ГСЧС разработала сервис для защиты туристов в горах. Если туристы не выйдут на связь в указанное время, их будут искать спасатели.

Сервис предлагает туристам, которые собрались в горы, заполнить специальную анкету на сайте ГСЧС, где нужно указать даты поездки, путь маршрута, список туристической группы и дополнительные маршруты.

В случае, если группа зарегистрированных туристов не выйдет на связь в указанное время, спасатели отправятся на их поиски.