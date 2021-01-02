Еще 293 киевлянина заболели коронавирусом, 7 человек умерли

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 293 больных коронавирусом. 7 человек умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 71, в Днепровском - 54 и в Печерском районе - 36 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 34 пациентов.

Выздоровели за сутки 142 человека.

"Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 112 649. Коронавирус преодолели 40 053 жителя столицы. За период пандемии вирус унес жизни 1 942 киевлян", - говорится в сообщении.

Напомним, на 2 января 2021 года в Украине зафиксировано 5 038 новых случаев ковида. За минувшие сутки умер 51 человек, выписаны 2 606 человек.

Украина заключила контракт о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины против ковида компании Sinovac Biotech по цене 504 грн за дозу. Использовать вакцину будут для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, первые 700 тыс. доз Украина получит в течение 30 дней после регистрации вакцины.

18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек. Скорее всего Украина получит препараты AstraZeneca или Novavax. Последняя компания только начала третью фазу испытаний вакцины от коронавируса. Препарат NVX-CoV2373 испытывают также в Мексике, Великобритании и ЮАР.