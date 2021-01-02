За прошедшие сутки в Украине ковид обнаружили у 5 038 человек, выписаны - 2 606

По состоянию на 2 января 2021 года в Украине зафиксировано 5 038 новых случаев коронавирусной болезни, в частности, 182 ребенка и 131 медработник.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки умер 51 человек, выписаны 2 606 человек.

За сутки проведено 17 930 тестирований: методом ПЦР - 14 975 и методом ИФА - 2 955.

Статистика в регионах:

г. Киев - 112649 (+293)

области:

Винницкая - 22 801 (+66)

Волынская - 33312 (+105)

Днепропетровск - 59293 (+302)

Донецк - 37198 (+289)

Житомирская - 39 982 (+378)

Закарпатская - 28 407 (+94)

Запорожская - 54717 (+110)

Ивано-Франковск - 43489 (+148)

Киевская - 60238 (+407)

Кировоградская - 8544 (+22)

Луганская - 10 923 (+93)

Львовская - 62130 (+434)

Николаевская - 31705 (+391)

Одесская - 71 889 (+220)

Полтавская - 36733 (+135)

Ровенская - 41503 (+228)

Сумская - 41350 (+361)

Тернопольская - 34 275 (+81)

Харьковская - 70212 (+122)

Херсонская - 18044 (+138)

Хмельницкая - 39932 (+240)

Черкасская - 39 481 (+130)

Черновицкая - 40 357 (+132)

Черниговская - 30 353 (+119)

Напомним, Украина заключила контракт о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины против ковида компании Sinovac Biotech по цене 504 грн за дозу. Использовать вакцину будут для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, первые 700 тыс. доз Украина получит в течение 30 дней после регистрации вакцины.

18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек. Скорее всего Украина получит препараты AstraZeneca или Novavax. Последняя компания только начала третью фазу испытаний вакцины от коронавируса. Препарат NVX-CoV2373 испытывают также в Мексике, Великобритании и ЮАР.