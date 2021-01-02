За прошедшие сутки в Украине ковид обнаружили у 5 038 человек, выписаны - 2 606

Умер 51 человек.

По состоянию на 2 января 2021 года в Украине зафиксировано 5 038 новых случаев коронавирусной болезни, в частности, 182 ребенка и 131 медработник.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки умер 51 человек, выписаны 2 606 человек.

За сутки проведено 17 930 тестирований: методом ПЦР - 14 975 и методом ИФА - 2 955.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 112649 (+293)

области:

  • Винницкая - 22 801 (+66)
  • Волынская - 33312 (+105)
  • Днепропетровск - 59293 (+302)
  • Донецк - 37198 (+289)
  • Житомирская - 39 982 (+378)
  • Закарпатская - 28 407 (+94)
  • Запорожская - 54717 (+110)
  • Ивано-Франковск - 43489 (+148)
  • Киевская - 60238 (+407)
  • Кировоградская - 8544 (+22)
  • Луганская - 10 923 (+93)
  • Львовская - 62130 (+434)
  • Николаевская - 31705 (+391)
  • Одесская - 71 889 (+220)
  • Полтавская - 36733 (+135)
  • Ровенская - 41503 (+228)
  • Сумская - 41350 (+361)
  • Тернопольская - 34 275 (+81)
  • Харьковская - 70212 (+122)
  • Херсонская - 18044 (+138)
  • Хмельницкая - 39932 (+240)
  • Черкасская - 39 481 (+130)
  • Черновицкая - 40 357 (+132)
  • Черниговская - 30 353 (+119)

Напомним, Украина заключила контракт о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины против ковида компании Sinovac Biotech по цене 504 грн за дозу. Использовать вакцину будут для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, первые 700 тыс. доз Украина получит в течение 30 дней после регистрации вакцины.

18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек. Скорее всего Украина получит препараты AstraZeneca или Novavax. Последняя компания только начала третью фазу испытаний вакцины от коронавируса. Препарат NVX-CoV2373 испытывают также в Мексике, Великобритании и ЮАР.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нью-Йорке расследуют дело о незаконном распространении вакцины от ковидаВ Нью-Йорке расследуют дело о незаконном распространении вакцины от ковида
В Киеве от коронавируса умер заведующий инфекционной реанимациейВ Киеве от коронавируса умер заведующий инфекционной реанимацией
За сутки в Украине выявили 6 113 новых случаев ковида, выздоровело 6 621 человекЗа сутки в Украине выявили 6 113 новых случаев ковида, выздоровело 6 621 человек
В Польше началась вакцинация от COVID-19В Польше началась вакцинация от COVID-19
На Львовщине горела деревянная церковьНа Львовщине горела деревянная церковь
Блок рекламы


Похожие новости
В Ровно во время пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали более полусотни человекВ Ровно во время пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали более полусотни человек
В Украине за сутки ковидом заболели почти 9,7 тыс. человек, 11,8 тыс. выздоровелиВ Украине за сутки ковидом заболели почти 9,7 тыс. человек, 11,8 тыс. выздоровели
В Украине за сутки обнаружили 7 986 новых случаев ковида, госпитализированы 2925 человекВ Украине за сутки обнаружили 7 986 новых случаев ковида, госпитализированы 2925 человек
В Киеве за сутки обнаружили 953 больных ковидомВ Киеве за сутки обнаружили 953 больных ковидом
В Украине обнаружили менее 7 тыс. новых больных ковидом и более 16 тыс. выздоровевшихВ Украине обнаружили менее 7 тыс. новых больных ковидом и более 16 тыс. выздоровевших
Вследствие урагана "Белла" в Италии погибли два человекаВследствие урагана "Белла" в Италии погибли два человека
В этом году в Украине родились Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Золушка, ШанельВ этом году в Украине родились Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Золушка, Шанель
В Украине за сутки зафиксировано 4 385 новых случаев ковида, 7 191 пациент выздоровелВ Украине за сутки зафиксировано 4 385 новых случаев ковида, 7 191 пациент выздоровел
За сутки в Украине выявили 6 113 новых случаев ковида, выздоровело 6 621 человекЗа сутки в Украине выявили 6 113 новых случаев ковида, выздоровело 6 621 человек
На Херсонщине в пожарах погибли два человекаНа Херсонщине в пожарах погибли два человека
Последние новости
Подгружаем последние новости