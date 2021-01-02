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2021-01-02
В Одессе при пожаре погиб мужчина
Мужчина погиб в собственном доме.
В Одессе на улице Керченская, 31 загорелся двухэтажный жилой дом, в результате погиб мужчина.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
"1 января в 20:20 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Одессе по улице Керченская, 31 горит жилой дом. По прибытии на место вызова спасатели установили, что горит двухэтажный жилой дом", - говорится в сообщении.
Во время тушения пожара обнаружен погибший 45-летний хозяин дома. От ГСЧС привлекалось 8 единиц пожарной техники и 31 человек личного состава.
Напомним, в декабре в Херсонской области за сутки на пожарах погибли два человека.
В Полтавской области два человека погибли в результате пожара в железнодорожном вагоне.