В Одессе при пожаре погиб мужчина

В Одессе на улице Керченская, 31 загорелся двухэтажный жилой дом, в результате погиб мужчина.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"1 января в 20:20 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Одессе по улице Керченская, 31 горит жилой дом. По прибытии на место вызова спасатели установили, что горит двухэтажный жилой дом", - говорится в сообщении.

Во время тушения пожара обнаружен погибший 45-летний хозяин дома. От ГСЧС привлекалось 8 единиц пожарной техники и 31 человек личного состава.

Напомним, в декабре в Херсонской области за сутки на пожарах погибли два человека.

В Полтавской области два человека погибли в результате пожара в железнодорожном вагоне.