За новогоднюю ночь с Софийской площади вывезли 83 кубометра мусора

Кроме бригад по ручной уборке, была привлечена спецтехника.

За новогоднюю ночь с Софийской площади вывезли 83 кубометра мусора

В Киеве в новогоднюю ночь с Софийской площади коммунальные службы вывезли 83 м3 мусора.

Об этом сообщает Киевавтодор.

"С начала празднеств и до рассвета длилась усиленная работа по уборке города. Постоянно очищали от грязи Софийскую площадь, Контрактовую площадь, пешеходно-велосипедный Владимирский мост, территорию возле Арки дружбы народов. Только с Софийской площади вывезли около 83 м3 мусора", - говорится в сообщении.

В Киевавтодоре добавили, что, кроме бригад по ручной уборке, была привлечена спецтехника.

Напомним, в Киеве 19 декабря открылись семь новогодних локаций. В этом году их объединили в праздничный пешеходный маршрут: Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходный мост от нее к праздничной Владимирской горке, далее - через Андреевский спуск - к Контрактовой площади.

Главная елка страны расположена на Софийской площади, рядом с елкой оборудованы фотозоны. Также на Софийской площади работают детские аттракционы и лавочки со вкусностями и горячими напитками.

Маршрут специально разработали, чтобы в условиях карантина избежать скоплений людей на традиционных локациях.

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