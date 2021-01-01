В центре Львова пьяный устроил стрельбу

Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

В центре Львова пьяный устроил стрельбу
Фото: liveinternet.ru

В ночь на 1 января в центре Львова на проспекте Шевченко мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета Форт-17Р. Нарушителя задержали полицейские, которые в то же время находились неподалеку.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

По данным правоохранителей, нарушитель - 37-летний житель другой области. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

"Сегодня в полвторого ночи патрульные, выходя из ночного магазина на проспекте Шевченко, услышали звуки, похожие на выстрел. Они увидели человека с предметом, похожим на пистолет Форт-17Р в руках. Мужчина вел себя агрессивно и находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и вызвали следственно-оперативную группу Галицкого отдела полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчины обнаружили пистолет Форт-17Р, а также два магазина с патронами.

Нарушителя сопроводили в отделение полиции. Там его участковый составил протокол по ст. 174 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 700-2 550 грн) с конфискацией оружия.

Оружие изъяли до решения суда.

Напомним, 23 декабря в Киеве полицейские с применением табельного оружия задержали водителя, который проигнорировал требование остановиться и, пытаясь убежать, совершил несколько ДТП.

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