Регина Тодоренко госпитализирована в больницу на Бали

Регина Тодоренко опубликовала запись с индонезийской больницы. Артистку госпитализировали после неудачного падения с доски для серфа. В кадре можно увидеть обеспокоенного мужа звезды, на пальцах пытающегося объяснить докторам Бали, что случилось с его любимой.

Телеведущая шоу «Орел и Решка» уже довольно длительное время находится на Бали, где приятно проводит время с родными. Изначально исполнительница отправилась туда с сыном, который травмировался в первый же день. Сейчас семья в полном составе находится на острове.

В результате ведущая получила травму и оказалась в местной клинике. Регина Тодоренко показала видео, лежа на больничной каталке. В это время обеспокоенный супруг артистки, певец Влад Топалов, весь взъерошенный объяснял докторам, что с ней случилось.

«Что-то пошло не так. Зато я покаталась на серфе», - отметила в видео звезда. «Я последний раз покаталась на серфе», - произнес Топалов.

«Очень болит нога. Очень плохо мне. Но все будет хорошо обязательно, я буду сообщать вам как дела», - подчеркнула ведущая.

Регина Тодоренко до этого рассказывала подписчикам, что берет уроки серфинга на Бали:

«Сегодня я пои?мала пол-волны, но уже и этому рада, тк не каталась больше года! Боюсь».

Напомним, Регина Тодоренко прошла болезненную экзотическую процедуру на Бали.