Олег Винник рассказал, почему отказывается от приглашений отдохнуть в Карпатах

Олег Винник признался, почему отказывается от празднования Нового года в Карпатах. Все очень просто – ради любимых поклонников, которых он будет развлекать в канун праздника. Вместо катания на лыжах и снежного леса музыкант выступит в эфире шоу.

Олег Винник пожертвовал отдыхом в Карпатах ради фанатов

Украинский артист уже не первый год мечтает отправиться на отдых в Карпаты, чтобы встретить Новый год в окружении заснеженного леса. Но в этом году, как и раньше, сделать ему это не удастся.

Олег Винник признался, почему отказывает друзьям в приглашении отправиться в увлекательное путешествие:

«Давно не был в горах и очень хочу туда попасть. Мне звонят друзья, приглашают. Отдыхать среди снежного леса, конечно, круто. Но мы должны работать. Такова наша ноша. И я рад, что в новогоднюю ночь артисты дарят людям праздник. Кто, как не мы?».

Вместо катания на лыжах или сноуборде, приятных снежных вечеров и распития горячего шоколада у камина, Олег Винник будет выступать на ежегодном шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна».

Олег Винник пожертвовал отдыхом в Карпатах ради фанатов

Конечно, после этого артист сядет за праздничный стол и поднимет бокал, загадав желание. Певец признается, что не хочет, чтобы после празднования оставался «осадок». 2021 год Олег Винник планирует встретить так, чтобы «было, что вспомнить, но и так, чтобы и детям можно было рассказать».

Напомним, Олег Винник показал подкаченную фигуру в новом сезоне “Голоса страны“. Обнаженный артист появился в промо-ролике вокального проекта.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нью-Йорке расследуют дело о незаконном распространении вакцины от ковидаВ Нью-Йорке расследуют дело о незаконном распространении вакцины от ковида
В Киеве от коронавируса умер заведующий инфекционной реанимациейВ Киеве от коронавируса умер заведующий инфекционной реанимацией
За сутки в Украине выявили 6 113 новых случаев ковида, выздоровело 6 621 человекЗа сутки в Украине выявили 6 113 новых случаев ковида, выздоровело 6 621 человек
В Польше началась вакцинация от COVID-19В Польше началась вакцинация от COVID-19
В соборе Нотр-Дам впервые после пожара состоялся хоровой рождественский концертВ соборе Нотр-Дам впервые после пожара состоялся хоровой рождественский концерт
Блок рекламы


Похожие новости
Комаровский рассказал об опасности потери обоняния при коронавирусеКомаровский рассказал об опасности потери обоняния при коронавирусе
Девочка из Киева, ставшая героиней Сети из-за гололеда, рассказала, как добралась домойДевочка из Киева, ставшая героиней Сети из-за гололеда, рассказала, как добралась домой
Кличко рассказал, как будут учиться киевские школьники во время январского локдаунаКличко рассказал, как будут учиться киевские школьники во время январского локдауна
Ляшко рассказал, кто наиболее часто болеет коронавирусомЛяшко рассказал, кто наиболее часто болеет коронавирусом
Влад Яма рассказал о штрафах на проекте "Танцы со звездами"Влад Яма рассказал о штрафах на проекте "Танцы со звездами"
Комаровский рассказал о длительности самоизоляции после контакта с больным на COVID-19Комаровский рассказал о длительности самоизоляции после контакта с больным на COVID-19
Украинский актер Олег Модзелевский умер от коронавируса
Директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавирусаДиректор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавируса
Тина Кароль купила два гектара земли в КарпатахТина Кароль купила два гектара земли в Карпатах
Олег Винник возвращается в шоу «Танці з зірками»Олег Винник возвращается в шоу «Танці з зірками»
Последние новости
Подгружаем последние новости