Олег Винник рассказал, почему отказывается от приглашений отдохнуть в Карпатах

Олег Винник признался, почему отказывается от празднования Нового года в Карпатах. Все очень просто – ради любимых поклонников, которых он будет развлекать в канун праздника. Вместо катания на лыжах и снежного леса музыкант выступит в эфире шоу.

Украинский артист уже не первый год мечтает отправиться на отдых в Карпаты, чтобы встретить Новый год в окружении заснеженного леса. Но в этом году, как и раньше, сделать ему это не удастся.

Олег Винник признался, почему отказывает друзьям в приглашении отправиться в увлекательное путешествие:

«Давно не был в горах и очень хочу туда попасть. Мне звонят друзья, приглашают. Отдыхать среди снежного леса, конечно, круто. Но мы должны работать. Такова наша ноша. И я рад, что в новогоднюю ночь артисты дарят людям праздник. Кто, как не мы?».

Вместо катания на лыжах или сноуборде, приятных снежных вечеров и распития горячего шоколада у камина, Олег Винник будет выступать на ежегодном шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна».

Конечно, после этого артист сядет за праздничный стол и поднимет бокал, загадав желание. Певец признается, что не хочет, чтобы после празднования оставался «осадок». 2021 год Олег Винник планирует встретить так, чтобы «было, что вспомнить, но и так, чтобы и детям можно было рассказать».

Напомним, Олег Винник показал подкаченную фигуру в новом сезоне “Голоса страны“. Обнаженный артист появился в промо-ролике вокального проекта.