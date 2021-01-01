Холостячка и победитель шоу уехали в свое первое романтичное путешествие

«Холостячка» отправилась в первое романтичное путешествие в компании победителя шоу. Ксения Мишина оставила сына дома и вместе с Александром Эллертом уехала в Буковель. Поклонники с нетерпением ждут атмосферных сказочных фото парочки.

“Холостячка“ Ксения Мишина встретит Новый год в Буковели в объятиях любимого

Некоторые украинские звезды на Новый год отправились на Закарпатье. Многим действительно не хватает снега и всей этой прекрасной праздничной атмосферы, которой дышит все на Закарпатье.

Ксения Мишина рассказала поклонникам, что вместе со своим избранником выбралась в первый совместный отпуск. Долго влюбленные думали, как им лучше добраться, и решили сэкономить время, ведь у них всего 4 свободных дня.

Из Киева Саша и Ксюша улетели на самолете в Ивано-Франковск, а до отеля добирались на авто. Для путешествия «Холостячка» выбрала удобный, но стильный наряд. Влюбленные придерживались правил карантина и носили на лицах маски.

“Холостячка“ Ксения Мишина встретит Новый год в Буковели в объятиях любимого

Оказывается, Мишина боится летать, и Эллерту пришлось поддерживать любимую. Делал он это в своем репертуаре – с юмором.

Напомним, ранее “Холостячка“ Ксения Мишина рассказала, какой будет ее свадьба с победителем шоу. Влюбленные уже обсуждают торжество, но с датой пока не определились.


Анастасия Березовская, Тудей

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