Настя Каменских порадует мужа традиционными и мексиканскими блюдами на Новый год

Настя Каменских решила немного отойти от своей строгой диеты в сезон праздничных застолий. Певица призналась, что позволит себе лишнего за новогодним столом. В главный семейный праздник – Новый год, артистка решила приготовить те самые любимые блюда из детства, которые готовят почти в каждой украинской семье, а также кое-что интересное.

«Новогодняя ночь особенная во всем. Поэтому я решила позволить себе особенную для моего рациона еду», - отметила певица.

Экс-участница дуэта «Потап и Настя» рассказала поклонникам, какие традиционные блюда она подаст на праздничный стол и какими экзотическими кулинарными изысками порадует мужа и гостей.

«В этот Новый Год мне так захотелось приготовить все те блюда, который готовили еще наши мамы и бабушки - селедка под шубой, оливье, салат с крабовыми палочками, пюре с холодцом и хреном», - рассказала Настя Каменских.

Помимо традиционных новогодних блюд, артистка порадует Потапа и гостей мексиканскими – «любимый соус гуакамоле и кесадилья с разными начинками».

Напомним, Настя Каменских призналась, что подарит Потапу на Новый год. В новом выпуске Новогоднего влога вместе с лучшей подругой певица рассказала подробнее о приготовлениях к встречи 2021 года.