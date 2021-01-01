Тина Кароль не ждет от нового года чуда и улучшения ситуации

Тина Кароль не витает в облаках и старается мыслить как можно трезво. Именно поэтому пожелание звезды украинцами оказалось не совсем оптимистичным. Артистка предупредила, что нужно надеяться только на себя. Ведь, если ты сам о себе не позаботишься, этого не сделает никто другой, особенно государство.

Тина Кароль дала украинцам не совсем оптимистичное напутствие в Новый 2021 год

Тина Кароль пожелала украинцам надеяться только на себя, не ждать, когда все решится само собой или кто-то сделает хорошо за тебя.

«Надейтесь только на себя, мечтайте, не ждите, что вам кто-то принесет, расскажет, что и как. Желаю всем развенчивания иллюзий. Перестаньте думать, что о вас кто-то думает, подумайте о себе сами. И все случится! Никто не принесет, страна не подарит, никто не расскажет. Все сделайте для себя сами», - отметила Тина Кароль в интервью КП.

Артистка пожелала всем изменить в первую очередь себя и свое мировоззрение, чтобы изменилось что-то вокруг. Ведь каждый из нас и есть страна, наша Украина.

Тина Кароль дала украинцам не совсем оптимистичное напутствие в Новый 2021 год

«Вы - и есть страна, каждый человек и есть государство. Не надо ждать подачек или решений за вас, их не случится. Поверьте в себя. Мир изменится, когда изменитесь вы в своем мировоззрении. Не - дайте, а - возьмите!», - заключила Кароль.

Успешная украинская певица уверена, что новый год принесет еще больше сложностей и неприятностей: «…будет еще сложнее. Всем надо настроиться».

Напомним, Тина Кароль показала, как выглядит в реальной жизни без яркой помады и стрелок.


Анастасия Березовская, Тудей

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